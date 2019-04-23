Статус оккупированного Крыма останется неизменным. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров на презентации сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России", сообщает "Униан".

Российский дипломат отметил, что западные страны не смогут изменить статус оккупированного Крыма.

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"Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно. Нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения", - подчеркнул глава российского ведомства.

При этом он заявил, что оккупированный Крым регулярно посещают иностранцы, в том числе из стран Европы, которые могут "своими глазами увидеть крымскую действительность". Лавров добавил, что МИД России будет вести политическую и информационную работу с целью "разъяснения реалий, связанных с возвращением Крыма в состав России".

Ранее Черноморский флот России провел масштабные учения в Крыму. В свете этих событий МВД Украины усиливает охрану в Азовском и Черном морях.