Украина усиливает оборону морского побережья и контроль над своей акваторией в Черном и Азовских морях. В частности, оборонное ведомство намерено усилить работу подразделений пограничников, гвардейцев и полицейских.

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Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Троян. Во время круглого стола по вопросам законодательства в сфере морской безопасности он отметил, что через новый механизм мониторинга Украина значительно усилит свое присутствие в Черном море.

"Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Черного и Азовского морей - стратегическая задача для МВД. Украина - морская держава, имеет наибольшую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья (2759,2 км) и более 72 тыс. кв. километров исключительной морской экономической зоны. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских. Она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и защиты МВД. Это будет совершенно новый механизм мониторинга и оперативного реагирования, мобильные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море. Для нас принципиально важна безопасность побережья и нашего судоходства. Мы не будем потакать агрессивным желаниям страны-оккупанта", - цитирует "Сегодня" слова Вадима Трояна.

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В МВД подчеркнули, что в данном вопросе Украина имеет надежных партнеров - береговая охрана США, Турция, ЕС, страны Балтии и FRONTEX (агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ).

На днях в Черное море вошел британский корабль-разведчик. Россия продолжает частично контролировать Черно и Азовское моря. Ранее российские корабли начали сопровождение фрегатов НАТО в Черном море.