Сергій Каплін закликав перерахувати соціальні виплати держслужбовцям-пенсіонерам [ Редактировать ]
Держслужбовцям-пенсіонерам держава повинна перерахувати соціальні виплати. В цьому впевнений голова парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін.
Сьогодні за його інціативою скликали позачергову нараду за участі представників профільного Міністерства. Там звітують, мовляв, перерахунок пенсій своїм рішенням зупинила Верховна Рада ще чотири роки тому.
"Держава є законодавцем моди використовувати рабську працю людей, так відбулося з державними службовцями. Завжди підвищені коефіцієнти, завжди три шкури з них здирали, розказували казки - завтра ви отримаєте кварртири, скоро заживем, покращення буде наша задача зараз, щоб держава заплатила борг оцим людям", - говорить Сергій Каплін, в.о. голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
"213 закон, який було прийнято у 2015 році по суті зупинив і призначення і перерахунки пенсій, всіх спеціальних пенсій. я не буду казати своє відношення, як це мені - подобається чи не подобається, є законодавчі норми, які були проголосовані ВР і по суті з яких ми виходимо будь-які ініціативи щодо зміни ситуації щодо відновлення перерахунку сприймається як нова норма, яка потребує за собою коштів", - говорить Микола Шамбір, заступник Міністра соціальної політики України.
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