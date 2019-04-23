Традиційні виборчі технології змінилися віртуальним сюжетом - Андрій Єрмолаєв [ Редактировать ]
Традиційні виборчі технології цієї президентської кампанії - замінив віртуальний сюжет. Таку думку висловив президент центру соц досліджень "Софія" Андрій Єрмолаєв. На його думку, електорат, втомлений становищем в країні замість аналізу заяв кандидатів - обрав шлях "карнавальної форми голосування".
Експерт пояснив, що Україна зіткнулася з феноменом, коли традиційни прийоми та технології - суспільство проігнорувало. Натомість, пішло за визначеним сюжетом і ролями, які відвели кандидатам.
"Общество в условиях войны, депрессии и медиазависимости повело себя так как мы не привыкли - оно и правда стремясь к переменам, но переменам, которые соответствовали бы неким канонам понятного им народного сюжета - победы добра над злом. Этому соответствуют разнообразные маски - в каждом обществе они формируются. Естественно, нет канона, нет магазина где можно маску правильную купить - она формируется историями, культурными квотами и тем не менее есть в подобного рода сюжетах карнавальных есть обязательно добрый и наивный герой - Иван Дурачок, как угодно, и зло, часто абсолютное", - говорить Андрій Єрмолаєв, президент центру соціальних досліджень "Софія".
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