Великдень для Героїв. Волонтери, родичі Героїв Небесної Сотні та культурні діячі зібралися разом, аби спекти паски та розмалювати писанки. Їх передадуть на фронт військовим, які несуть службу на свята. Катерина Сривкова - все бачила.

Така велика паска збирає довкола себе небайдужих уже третій рік поспіль. До вимішування тіста долучається кожен. Тут жодного новаторства: готують за стародавнім традиційним рецептом, докладаючи досвід власних родин. І усе з думками про захисників України.

"Це маленька крапелька така. Просто сказати: ми пам'ятаємо. Ми з вами. Було так весело. Бабця просила, щоб ми не шуміли. Що коли тісто стоїть, має бути тихо, має бути спокійно, сваритися не можна, бо паска не випечеться. Не виросте", - говорить Оксана Муха, співачка.

Хоча в народі й кажуть, що тісто любить тишу, авторка проекту запевняє: це - не єдина умова для того, щоб паска підійшла.

"Ще жодного разу не було, щоб у нас паски не піднялися! Подивіться, скільки любові, захоплень і скільки тепла. Не можна забути тих, кому я зобов'язана своїм столом на Великдень", - говорить Галина Олійник, етнограф і автор проекту .

"Давай я нагрію. Не бійся, не бійся".

Володимир разом із сином Юрчиком розмальовує писанку для бійців на фронті.

"Робимо 40 клинців - називається писанка. Намагаємося навчитися цього. Я вмію не набагато краще, ніж він", - говорить Володимир В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті .

За творчим процесом стежить майстриня. Наталія розписує писанки вже понад 25 років. Каже: кожна риска на великодньому яйці - це традиційний символ із глибинним змістом.

"Найчастіше писанка вирішує, якою вона буде. робилися хрестоподібні символи, які були присвячені смерті та воскресінню Ісуса Христа. Зазвичай пасхальна писанка була світлих відтінків, жовтих червоних. Менше використовувалися темні, чорні відтінки", - говорить Наталія Фесенюк, майстриня писанкарства, співробітниця музею Революції Гідності .

Пані Тамара втратила на Майдані чоловіка. Уже третій рік поспіль на Великдень вшановує його пам'ять та пам'ять інших героїв - саме в такий спосіб.

"Ми вкладаєм душу. Яйце - це як частинка сонця, тому що сонечко вкладено всередину яєчка. Світло, яке нам осяює шлях у майбутнє, засвітили наші хлопці, і воно нам має сяяти", - говорить Тамара Швець, дружина Героя Небесної Сотні Віктора Швеця.

Частину пасок передадуть до святкового столу нашим захисникам на фронт. А вже в п'ятницю волонтери та родичі героїв зберуться на алеї Небесної Сотні, щоб прикрасити її писанками та вшанувати пам'ять загиблих запашною паскою.