Скандальная певица Лолита Милявская объяснила, почему российские артисты надеются, что им разрешат выступать в Украине при новом президенте Владимире Зеленском, пишет "Униан".

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Исполнительница заявила, что уже готова вылетать в Киев, так как считает, что с приходом к власти Зеленского российские знаменитости снова смогут беспрепятственно выступать на территории Украины.

"Мы все снимались в проектах у Зеленского, - призналась она. - Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка".

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