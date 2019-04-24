Скандальная Лолита резко высказалась о победе Зеленского [ Редактировать ]
Скандальная певица Лолита Милявская объяснила, почему российские артисты надеются, что им разрешат выступать в Украине при новом президенте Владимире Зеленском, пишет "Униан".
Исполнительница заявила, что уже готова вылетать в Киев, так как считает, что с приходом к власти Зеленского российские знаменитости снова смогут беспрепятственно выступать на территории Украины.
"Мы все снимались в проектах у Зеленского, - призналась она. - Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка".
Чтобы опять не начали говорить, что это мы Трампа выбрали, лучше ничего не писать 🤓✌
Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)
Ранее сообщалось, что Ани Лорак напугала фанатов "уколами красоты", а также что Ольга Сумская очаровала фанатов нежным снимком.
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