Ольга Сумская очаровала фанатов нежным снимком [ Редактировать ]
Популярная украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками селфи в социальной сети, демонстрируя роскошную внешность без косметики.
Свой пост в Инстаграме Ольга прокомментировала: "На свято такий сюрприз! Мої орхідеї розквітли у повній красі! З Вербною неділею вас, друзі! Любові і радості кожній родині! Єдності і миру!".
Ранее сообщалось, что Лободу обвинили в плагиате, а также что жена известного актера проломала череп сыну.
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