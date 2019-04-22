Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала в своем Instagram очередное фото, которым взбудоражила своих поклонников. Фанаты заметили, что певица злоупотребляет косметологическими инъекциями и уже совсем не похожа на себя.

Поклонники были шокированы увиденным и тут же "засыпали" артистку комментариями: "Аня, вы теряете своё лицо, много инъекций. На этом фото, вы похожи на Фредди Меркьюри", "Каролина вы еще молодая. Вам же не 60!!!", "Аничка,у вас была ослепытельная природняя красота,не надо вам этих губ и скул,вы и без них были прекрасны", "Ани, вернись!".

Ранее мы писали о том, что Ольга Сумская очаровала фанатов нежным снимком, а также в сеть попало фото сына Жанны Фриске.