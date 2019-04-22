Ани Лорак напугала фанатов "уколами красоты" (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала в своем Instagram очередное фото, которым взбудоражила своих поклонников. Фанаты заметили, что певица злоупотребляет косметологическими инъекциями и уже совсем не похожа на себя.
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Поклонники были шокированы увиденным и тут же "засыпали" артистку комментариями: "Аня, вы теряете своё лицо, много инъекций. На этом фото, вы похожи на Фредди Меркьюри", "Каролина вы еще молодая. Вам же не 60!!!", "Аничка,у вас была ослепытельная природняя красота,не надо вам этих губ и скул,вы и без них были прекрасны", "Ани, вернись!".
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