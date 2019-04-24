Дві сотні великодніх подарунків відправили на Схід волонтери з Чернівців. Кажуть, наші воїни мають відчувати, що про них пам'ятають і дбають. Разом із благодійниками - пакунки готували і мої колеги.

Сьогодні в цьому волонтерському офісі - яблуку ніде впасти: тут готують великодні пакунки для бійців на Сході.

"В цій коробочці все традиційно - і пряник, це свячена проскурка, свічка, яйця-крашанки і смаколики. Для того, щоб порадувати і принести святковий дух для кожного солдата, до якого їде наш волонтер".

Таких пакунків - дві сотні. Стільки ж місцеві господині спекли й домашніх пасок.

"Якщо раніше доба, то зараз до доби йде часу на те, щоби сформувати, укомплектувати. І дуже приємно, що ніхто не відмовляється. Навпаки, кажемо - можете долучитись? Так, можемо!", - наголосив Володимир Дорош, волонтер.

Допомагали з відправленнями і студенти - плели маскувальні сітки і навіть приготували 100 літрів салату.

"Олів'є" складається з інгредієнтів: все нарізано, щоб, не дай Боже, в дорозі не зіпсувалося. Тому що, ви знаєте, цибуля може посиніти, ковбаса може зіпсуватися. Тобто, все підморожене, нарізане, але не змішане. Хлопці собі самі все змішають", - розповідає Інна Голик, волонтерка.

Підготували сюрприз і лісівники - великодні кошики з домашньою випічкою та м'ясом. На схід передають також інструменти.

"Необхідний інструмент, який знадобиться і в господарстві, так і на лінії розмежування: це лопати, сокири, цвяхи, пилки. Тобто, інструмент, який потрібен для будівництва, для організації оборонних споруд і роботи на них", - зазначив Володимир Пилип'юк, начальник відділу лісового господарства Чернівецького обласного управління ЛМГ.

Пакунки з гостинцями та всім необхідним бійці отримають вже в п'ятницю. Тож Великдень зможуть провести, хоча й далеко від рідних - але з частинкою домашнього тепла.