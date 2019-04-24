В православной церкви 25 апреля почитается память святого Василия Исповедника, которого в народе прозвали в народе Парильщиком из-за погоды, поскольку, как говорили, солнце парит в этот день.

Василии проживал в VIII веке и был известен как епископ города Парии. Верующие часто к нему приходили и называли Василия настоящим "пастырем Христова стада". В то время, когда в обществе господствовала иконоборческая деятельность, Василий заступался за последователей Христовой веры, а также защищал иконы, хотя по приказу их нужно было уничтожить. Из-за этого он претерпел большое количество мучений и гонений, испытал нищету и голод. 25 апреля Святому Василию молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.

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В народе говорили, что 25 апреля нужно обязательно заговорить воду, чтобы потом пить ее и укреплять здоровье. Считали, что такой водой нужно умываться по средам.

Приметы на 25 апреля

Если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо

Теплый день 25 апреля – год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало

Верба зацвела – верная примета к тому, что скоро будет потепление

Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным

Вода разливается уже второй раз, причем, намного больше, чем в первый – примета того, что поздний посев уродится хорошо

Ива 25 апреля распушилась – зиме конец, и впереди только весенние дни

Также в 2019 году в этот день отмечают Чистый четверг. В этот день нельзя употреблять алкоголь. Также в чистый четверг стоит абстрагироваться от плохих мыслей и обратить свои помыслы к Богу.

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