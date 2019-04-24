Шахтарі - на вихід. Гірники Інгульської шахти, що неподалік Кропивницького, протестують проти масових скорочень. Там звільнили більше ніж півсотні робітників. Чому - з'ясовувала Олена Бринза.

Підтримати колег, які лишилися без роботи, вирішили гірники Інгульської шахти. Накази про звільнення вчора отримали 57 працівників. Дмитро - один з них.

"22 года я тут отработал - начинал слесарем, доработал до замначальника автобазы, работал в горном производстве. У меня тут и отец работал 40 с лишним лет. Ну, вот так вот раньше были династии, а сейчас коррупция", - обурений Дмитро Поярков, звільнений гірник шахти "Інгульська".

Попри скорочення, обсяги видобутку урану керівництво зменшувати не збирається. Тож, тим, хто залишився - доведеться працювати понаднормово. Дмитро Бондарев розповідає: як гірничий майстер - має допускати людей до роботи, контролювати охорону праці. Але тепер скрізь просто не встигатиме.

"Це буде порушення охорони праці. Я не зможу знаходитись в один час на різних місцях. Адміністрація необдумливо скорочує робітників, інженерів, гірничих майстрів. Не скорочується поверхня, адмінкорпус, а скорочуються робітники підземних групи - це все ляже на наші плечі, плечі робітників", - обурюється Дмитро Бондарєв, гірничий майстер шахти "Інгульська".

Людей звільнили незаконно, - впевнені представники профспілок. Кажуть: пропонували керівництву шахти перевести працівників на Новокостянтинівську шахту. Вона має розпочати роботу за кілька місяців і так само як Інгульска - входить до складу держкомпанії "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Але такі пропозиції проігнорували.

"Профсоюзная организация считает - администрация нарушила законодательство о труде. Профкомы не дали согласия на увольнение наших коллег, кроме тех, кто сам написал заявления, что готовы уйти на другу роботу. К сожалению, к нам не прислушались", - розповідає Борис Філіппов, голова Атомпрофспілки ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Керівники шахти, своєю чергою запевняють - про скорочення попередили працівників ще на початку року. А на такий крок пішли заради оптимізації, адже підприємство нині збиткове.

"2018 год шахта сработала с большими убытками и 2019 год. Фактически, наше подразделение - на грани банкротства. Поверьте мне, админкорпус сокращен уже до такой степени, что сейчас балансируем на грани возможностей", - стверджує Вадим Косаренко, директор Інгульської шахти.

Своє звільнення шахтарі оскаржуватимуть в суді. А вже в травні державне підприємство Східний гірничо-збагачувальний комбінат чекає нова хвиля звільнень - без роботи залишаться 300 людей, з них 80 - працівники Інгульської шахти.