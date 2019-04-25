Польща зупинила транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" [ Редактировать ]
Польща зупинила транзит російської нафти трубопрОводом "Дружба". Через низьку якість сировини. У польському Міненерго зазначили - в держави є достатні запаси якісного палива, тому внутрішній ринок енергоресурсом забезпечать.
Нагадаю, у вівторок закачування російської нафти зупинила і Білорусь, позаяк вона псувала обладнання нафтопереробних заводів. Виготовлене там паливо Мінськ продавав до Польщі, України та країн Балтії.
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