Американський фристайліст Девід Вайз побив світовий рекорд з висоти стрибка, що зветься "квотер-пайп" коли спортсмен приземляється на те саме місце, звідки й відірвався від поверхні.

Над трампліном Вайз злетів на 11 метрів 70 сантиметрів. Це майже на 90 сантиметрів вище за попередній рекорд.