В Тернопольской области 70-летняя женщина погибла, врезавшись на скутере в автомобиль, передает golos.ua.

По данным полиции, жительница села Большие Млынивци, 1949 года, выехала на скутере Honda Lead с боковой улицы на главную, не пропустила автомобиль и столкнулась с Opel Combo. Отмечается, что женщина не имела документов на транспорт.

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В результате удара она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытый перелом лучезапястного сустава.

Фото: Нацполиция

Женщину доставили в местную больницу, однако спасти ее не удалось.

По предварительной информации, все участники ДТП были трезвыми. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины.

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