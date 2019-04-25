Жуткое ДТП под Тернополем: пенсионерка на скутере врезалась в авто [ Редактировать ]
В Тернопольской области 70-летняя женщина погибла, врезавшись на скутере в автомобиль, передает golos.ua.
По данным полиции, жительница села Большие Млынивци, 1949 года, выехала на скутере Honda Lead с боковой улицы на главную, не пропустила автомобиль и столкнулась с Opel Combo. Отмечается, что женщина не имела документов на транспорт.
В результате удара она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытый перелом лучезапястного сустава.
Фото: Нацполиция
Женщину доставили в местную больницу, однако спасти ее не удалось.
По предварительной информации, все участники ДТП были трезвыми. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины.
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