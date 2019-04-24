В Киеве Skoda зацепил мотоцикл и унес его на встречку [ Редактировать ]
В среду, 24 апреля, в Киеве по адресу улица Юрия Ильенко, 16 произошло ДТП с участием мотоцикла. Автомобиль Skoda Octavia зацепил мотоцикл Ducatti. Отмечается, что байкер отделался легкими травмами. Авария случилась около 06:40, сообщает "Информатор".
По словам очевидцев, оба транспортных средства двигались по Ильенко в сторону станции метро Дорогожичи. В какой-то момент Skoda начала перестраиваться и ударила задним крылом мотоцикл.
От удара байкер упал и юзом вылетел на встречную полосу. При этом автомобиль даже не остановился и продолжил движение. Skoda уехал по улице Герцена в неизвестном направлении.
На место вызвали медиков, которые осмотрели мотоциклиста. Он не получил серьезных травм и госпитализация не потребовалась. Также прибыл экипаж патрульной полиции, который и будет выяснять все детали произошедшего. Подробности устанавливаются.
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