В Киеве столкнулись два мотоцикла (видео) [ Редактировать ]
В среду, 24 апреля, в Киеве на Окружной дороге произошло ДТП с участием двух мотоциклов. Водители двигались в одном направлении и столкнулись, не сумев разминуться. В результате столкновения транспортные средства разлетелись по дороге, а один из мотоциклистов получил незначительные повреждения, сообщает "Информатор".
По предварительным данным, мотоциклисты двигались по Окружной в сторону станции метро "Академгородок". Находясь на соседних полосах движения, транспортные средства не поделили дорогу и столкнулись.
В результате происшествия оба мотоцикла откинуло на большое расстояние друг от друга. По данным полиции, один из водителей получил повреждения в области легких. Его осмотрели врачи скорой помощи и сообщили, что жизни мужчины ничего не угрожает.
На месте события работал наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и "скорая". Детали и причины аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Киевом произошло тройное ДТП, а также в Киеве спасение котенка обернулось трагедией.
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