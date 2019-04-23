В Днепре "ГАЗель" сбила пенсионерку (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 23 апреля, в 13:15, в Днепре автомобиль "ГАЗель" сбил 57-летнюю женщину. Инцидент произошел на Набережной Победы, 100. На место ДТП приехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи, сообщает "Факты".
По словам сотрудников патрульной полиции, "ГАЗель" стояла на тротуаре возле магазина. Водитель сдавал назад, в это время из магазина вышла женщина. Мужчина, который управлял транспортным средством, не заметил женщину и толкнул ее.
На место происшествия приехали медики. Пострадавшая находилась в сознании, она жаловалась на боль в бедре. Врачи госпитализировали женщину для дальнейшего обследования.
На месте работают сотрудники патрульной полиции. Ожидается следователь по ДТП. Детали будут выяснять правоохранительные органы.
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