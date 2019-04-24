Тройное ДТП под Киевом: пострадал ребенок [ Редактировать ]
Во вторник, 23 апреля, на Старообуховской трассе под Киевом столкнулись три автомобиля. Внедорожник Mercedes отправил в кювет Hyundai, протаранил Audi и врезался в заправочную станцию. В результате ДТП пострадали два человека, сообщает "Информатор"
Столкновение случилось около 12:30. По словам полицейских, Hyundai с ребенком в салоне ехал со стороны Киева и остановился на повороте на Козин на светофоре. В этот момент в него на полном ходу влетел Mercedes.
От удара Hyundai выбросило в кювет, а черный внедорожник продолжил движение и , врезавшись еще и в Audi , остановился в стене заправочной станции.
В результате аварии травмировались водитель Hyundai и его 13-летний сын. Их госпитализировали медики. Обстоятельства ДТП на месте выясняет следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Киеве Skoda зацепил мотоцикл и унес его на встречку, а также в Днепре "ГАЗель" сбила пенсионерку.
по теме
В Киеве подросток на велосипеде сбил женщину с ребенком (видео)
В одном из жилых микрорайонов под Киевом в воскресенье, 7 апреля, произошло ДТП с участием велосипедиста
Под Николаевом в кювет слетела автоцистерна (фото)
В среду, 24 апреля, в районе села Раково Николаевской области перевернулся седельный тягач DAF и цистерной
В ДТП столкнулись две фуры и Mercedes, есть пострадавшие
Инцидент произошел на Полтавской трассе, в районе села Лобойковка
В Днепре столкнулись Chevrolet и SsangYong
Инцидент произошел на пересечении Набережной Заводской и улицы Метростроевской