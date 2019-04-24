Во вторник, 23 апреля, на Старообуховской трассе под Киевом столкнулись три автомобиля. Внедорожник Mercedes отправил в кювет Hyundai, протаранил Audi и врезался в заправочную станцию. В результате ДТП пострадали два человека, сообщает "Информатор"

Столкновение случилось около 12:30. По словам полицейских, Hyundai с ребенком в салоне ехал со стороны Киева и остановился на повороте на Козин на светофоре. В этот момент в него на полном ходу влетел Mercedes.

Читайте также Под Николаевом в кювет слетела автоцистерна (фото)

От удара Hyundai выбросило в кювет, а черный внедорожник продолжил движение и , врезавшись еще и в Audi , остановился в стене заправочной станции.

В результате аварии травмировались водитель Hyundai и его 13-летний сын. Их госпитализировали медики. Обстоятельства ДТП на месте выясняет следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Киеве Skoda зацепил мотоцикл и унес его на встречку, а также в Днепре "ГАЗель" сбила пенсионерку.