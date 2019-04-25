У Стокгольмі кінна гвардія стала на варту королівського палацу [ Редактировать ]
У Стокгольмі кінна гвардія стала на варту королівського палацу. Вперше у цьому весняно-літньому сезоні.
Бравим парадом у супроводі оркестру проїхали вулицями міста. На радість численним туристам і місцевим жителям. Кінний полк охороняє шведських монархів із шістнадцятого століття. І служити у ньому завжди вважали великою честю та привілеєм.
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