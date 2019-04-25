Главное управление Национальной полиции в Харьковской области возглавил генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко, сообщает пресс-служба Министерства внутренний дел Украины в четверг, 25 апреля.

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Валерий Сокуренко на службе в органах внутренних дел с декабря 1992 года. Отметим, с ноября 2015 года Сокуренко является ректором Харьковского национального университета внутренних дел.

Также главой Главного управления Национальной полиции Одесской области стал Олег Бех.

Раньше сообщалось о том, что глава Нацполиции Одесской области подал в отставку, а также четвертый глава ОГА уходит в отставку.