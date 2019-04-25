В Харьковской области назначен новый глава полиции [ Редактировать ]
Главное управление Национальной полиции в Харьковской области возглавил генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко, сообщает пресс-служба Министерства внутренний дел Украины в четверг, 25 апреля.
Валерий Сокуренко на службе в органах внутренних дел с декабря 1992 года. Отметим, с ноября 2015 года Сокуренко является ректором Харьковского национального университета внутренних дел.
Также главой Главного управления Национальной полиции Одесской области стал Олег Бех.
Раньше сообщалось о том, что глава Нацполиции Одесской области подал в отставку, а также четвертый глава ОГА уходит в отставку.
по теме
В Україні зафіксована велика кількість псевдомінувань
Хвиля псевдомінувань прокотилася напередодні. У Львові з бронетанкового заводу через загрозу вибуху евакуювали понад півтисячі людей
Мужчина облил бензином и поджег сожительницу
В Винницкой области мужчина во время ссоры облил бензином и поджег свою сожительницу
ЧП на Майдане Независимости: открыто дело
Злоумышленник, который напал на женщину-патрульного и похитил служебный автомобиль задержан
В Харькове ребенок упал в воду и утонул
В субботу, 20 апреля, восьмилетний мальчик в Харькове поскользнулся на плите дамбы
Под Харьковом собака нашла останки человека
В пгт Солоницевка Харьковской области был найден человеческий череп