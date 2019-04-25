Єврозона залишиться без купюр у 500 євро [ Редактировать ]
До побачення, п'ятисотка. Банки країн єврозони більше не випускатимуть купюри такого номіналу. Чому і коли банкноти остаточно зникнуть з обігу - розкаже Тетяна Логунова.
Фіолетові банкноти найбільшого номіналу - 500 євро - більше не випускатимуть. Припинити друк Європейський Центробанк вирішив ще три роки тому й дав країнам єврозони час підготуватися. Більшість держав припинила випускати п'ятисотки ще торік, Німеччина і Австрія зроблять це останніми - вже завтра.
Відмовитися від купюр номіналом півтисячі євро - Європейський центробанк вирішив з кількох причин. По-перше, саме ці банкноти підробляли частіше за інші. По-друге, використовували їх для відмивання грошей, ухиляння від сплати податків і розрахунків у кримінальному світі.
Жителі країн Єврозони - до вилучення п'ятисоток з обігу ставляться спокійно. Більшість із них розраховується картками, а купюри такого номіналу - навіть у руках ніколи не тримала.
"Ні, у мене немає. Я п'ятисотку й не бачив ніколи. Тому їх і вилучають, мало хто ними користувався", - говорить Мартін Дьотш, житель Німеччини.
"Це купюра дуже великого номіналу. В Нідерландах ходять переважно банкноти в п'ятдесят євро. Але не п'ятисотки".
Власникам п'ятисоток, відкладених на чорний день, теж не варто панікувати. Купюри не випускатимуть, але прийматимуть - у банках та магазинах країн Єврозони, поступово вилучаючи з обігу. Жодного дедлайну немає, тобто ходитимуть п'ятисотки до останньої купюри.
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