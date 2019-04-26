Чорнобильська катастрофа вплинула на долі багатьох поколінь. Цю тему десятиліттями розкривають у кіно режисери з різних куточків світу. До 33 річниці трагедії ми зібрали найзнаковіші українські та зарубіжні кінострічки. Яким Чорнобиль бачать митці, Катерина Сривкова розкаже.

Трагедія, яка змінила світ. Табуйована тема, яку довгий час замовчували радянські ЗМІ. Ви бачите кадри одного з перших художніх фільмів про аварію на Чорнобильській АЕС. Режисер Михайло Бєліков - перший, хто взяв на себе відповідальність закарбувати Чорнобильську катастрофу на кінострічці. Картину "Розпад" знімати почав за три роки після аварії.

"Пробує донести ситуацію розпаду не ядра, не усього цього хімічно-технологічного сказу, а розпаду особистості, і розпаду сімейних зв'язків, розпаду держави. Він зробив найчесніше кіно на цю тему. Тому що воно було одне з перших", - говорить Олег Вергеліс, критик.

Інший бік трагедії відтворила наша сучасниця Оксана Байрак. Вона вишила історію щирим та наївним дитячим поглядом. Маленька Аврора стає уособленням абсолютної чистоти, катарсису, який мав би врятувати суспільство. Оксана розповідає: саме такий образ постав у її свідомості ще в дні трагедії.

Матери прорывали кордоны милиции, отдавали своих детей незнакомым людям, когда проезжали поезда в тот или иной город Украины или вообще Советского Союза. И просили: "Довезите до той станции, довезите до того города". И ни один ребёнок не пропал. Все богатства мира не стоят одной слезы несчастного ребёнка", - говорить Оксана Байрак, продюсер, режисер, номінант на премію "Оскар" за фільм "Аврора".

А це кадри з нового українського художнього фільму режисера Володимира Тихого. У стрічці "Брама", Чорнобиль перетворюється на міф. Давнє горе наповнили містичним змістом. Уперше Чорнобильська територія постала не як зона відчуження, а як прихисток і сховок.

"Маленька родина ховається в Чорнобилі за брамою віків від цивілізації. Страшних жахіть, які руйнують людину. Тому що вони вибирають в цьому світі оцю заражену, гидку, радіоактивну зону, де іноді можна бути більш чистими, справжніми", - говорить Олег Вергеліс, критик.

Чорнобильська трагедія цікавить кінематографістів у всьому світі. Телеканал Discovery зняв кілька великих проектів. У США створили фільм жахів "Заборонена зона". Крім того, вже анонсували вихід нового серіалу "Чорнобиль" американського телеканалу НВО у травні.