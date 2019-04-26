Под Херсоном начальника РЭС взяли в заложники [ Редактировать ]
В Херсонской области возле поселка Чонгар бойцы батальона Аскер захватили в заложники начальника Генического РЭС Виталия Васина и служебный автомобиль предприятия, сообщает пресс-служба Херсоноблэнэрго в пятницу, 26 апреля.
По их информации, блок-пост, указанного батальона общественной организации, размещается в Чонгар и потребляет электричество от Херсонского облавтодора.
Руководство облавтодора обратилось к Генической РЭС с требованием отключить от их сетей батальон Аскер, который имеет задолженность.
"В пятницу, 26 апреля, после выполнения требований Херсонского облавтодора и отсоединения от электросетей блок-поста, представители батальона Аскер в количестве 10 человек захватили руководителя и служебный транспорт на участке автодороги Новоалексеевка-Чонгар", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли вооруженные группы силовиков полиции, СБУ и пограничники.
"После воздействия на ситуацию со стороны представителей СБУ и полиции руководство Херсонского облавтодора изменило свои намерения и обратилось к энергопоставщику в лице Генического РЭС с просьбой подключить повторно к своим електросетям общественную организацию батальон Аскер. Оценку указанным событиям дадут правоохранительные органы и общественность", - добавили в Херсоноблэнэрго.
Раньше сообщалось о том, что в Харькове "заминировали" 5 отелей. А также в Киеве искали взрывчатку в 17 торговых центрах.
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