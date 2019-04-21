В Киеве заминировали 17 торговых центров [ Редактировать ]
Правоохранители вечером 20 апреля получили сообщение о заминировании торгового центра "Гулливер" в центре Киева. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сотрудников Нацполиции, которые прибыли на место происшествия.
Отмечается, что проходит проверка помещения. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали.
При этом, как сообщила "Громадському" пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, вечером 20 апреля правоохранителям поступила информация о заминировании 18 торговых центров, среди которых "Гулливер".
Официального сообщения полиции о заминировании торговых центров пока нет.
Ранее мы сообщали о том, что в столичном "Глобусе" также искали взрывчатку.
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