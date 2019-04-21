Правоохранители вечером 20 апреля получили сообщение о заминировании торгового центра "Гулливер" в центре Киева. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сотрудников Нацполиции, которые прибыли на место происшествия.

Отмечается, что проходит проверка помещения. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали.

При этом, как сообщила "Громадському" пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, вечером 20 апреля правоохранителям поступила информация о заминировании 18 торговых центров, среди которых "Гулливер".

Официального сообщения полиции о заминировании торговых центров пока нет.

Ранее мы сообщали о том, что в столичном "Глобусе" также искали взрывчатку.