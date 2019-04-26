В Харькове "заминировали" 5 отелей [ Редактировать ]
Полиция Харькова проверяет информацию о "минировании" 5 отелей, сообщили в областном отделении.
Информация о закладке взрывчатки в отелях на улицах Кравцова, 8, Плехановская, 8, Полтавский шлях, 190/1, Гидропарковая, 23А, проспекте Гагарина, 201Б поступила в полицию 26 апреля около 9:40.
Сообщается, что по адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.
Проводится эвакуация людей, осмотр помещений и прилегающей территории.
Около 11 часов в полицию поступило еще одно сообщение о минировании гимназии на улице Тарасовской в Слободском районе.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Раньше сообщалось о том, что в Верховной Раде ищут взрывчатку. А также в Киеве искали взрывчатку в 17 торговых центрах.
по теме
В многоэтажке взорвалась граната
В четверг, 25 апреля в многоэтажке под Одессой прогремел взрыв. На место прибыли правоохранители и взрывотехники, которые установили, что разорвалась граната Ф-1
В Днепре загорелась многоэтажка: жильцы уверены в поджоге
Один из жильцов рассказал, что за несколько минут до пожара слышал звуки взрывов, а также видел нескольких мужчин
Во Львове "заминировали" аэропорт
В воскресенье, 21 апреля, в 13:20 в полицию поступило сообщение о том, что заминировали международный аэропорт "Львов"
В Днепре экстренно эвакуируют людей из аэропорта
В воскресенье, 14 апреля, около 16:00 поступило сообщении о минировании здания в аэропорта "Днепропетровск"