Полиция Харькова проверяет информацию о "минировании" 5 отелей, сообщили в областном отделении.

Информация о закладке взрывчатки в отелях на улицах Кравцова, 8, Плехановская, 8, Полтавский шлях, 190/1, Гидропарковая, 23А, проспекте Гагарина, 201Б поступила в полицию 26 апреля около 9:40.

Сообщается, что по адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

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Проводится эвакуация людей, осмотр помещений и прилегающей территории.

Около 11 часов в полицию поступило еще одно сообщение о минировании гимназии на улице Тарасовской в Слободском районе.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Раньше сообщалось о том, что в Верховной Раде ищут взрывчатку. А также в Киеве искали взрывчатку в 17 торговых центрах.