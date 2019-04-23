В ночь на 23 апреля, в Дарницком районе Киева неизвестные захватили спортивный комплекс "Восход", сообщает паблик "Киев оперативный".

"Неизвестные заварили двери, поставили решетки на окна и забаррикадировались внутри. Ни полиции, ни милиции, никого...", - говорится в сообщении.

По информации жителей района, это продолжение рейдерских атак на комплекс.

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"Сейчас все входы в здание заблокированы изнутри, а внутри уже начали все крушить. Внешне тихо и дежурит наряд полиции", - написала на своей странице в Facebook Лилия Мельникова.

Позже она добавила, что полиция прорвалась внутрь здания и задержала захватчиков:

Полиция попала внутрь, всех скрутили и вывели. Внутри все изуродовано и уничтожено.

По версии местных жителей, спорткомплекс хотят снести, чтобы построить на его месте новый жилой комплекс.

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