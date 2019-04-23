В Киеве захватили спорткомплекс (видео) [ Редактировать ]
В ночь на 23 апреля, в Дарницком районе Киева неизвестные захватили спортивный комплекс "Восход", сообщает паблик "Киев оперативный".
"Неизвестные заварили двери, поставили решетки на окна и забаррикадировались внутри. Ни полиции, ни милиции, никого...", - говорится в сообщении.
По информации жителей района, это продолжение рейдерских атак на комплекс.
"Сейчас все входы в здание заблокированы изнутри, а внутри уже начали все крушить. Внешне тихо и дежурит наряд полиции", - написала на своей странице в Facebook Лилия Мельникова.
Позже она добавила, что полиция прорвалась внутрь здания и задержала захватчиков:
Полиция попала внутрь, всех скрутили и вывели. Внутри все изуродовано и уничтожено.
По версии местных жителей, спорткомплекс хотят снести, чтобы построить на его месте новый жилой комплекс.
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