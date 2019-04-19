Под Херсоном на глазах у бизнесмена сожгли его авто [ Редактировать ]
В Херсонской области машина загорелась на глазах у хозяина, который время от времени смотрел на нее в окно. Когда прибыли спасатели, на месте оставался обгоревший металлический скелет. Только успели оттащить "Жигули", который стоял рядом, сообщает golos.ua.
Полиция устанавливает, кто именно совершил поджог - по этому факту начали уголовное производство.
Фото: fakti.ks.ua
Cвидетелей пока не нашли и на месте преступления не осталось ни бутылки из-под воспламеняющейся смеси, ни каких-то других вещей, которые могли бы помочь с розыском подозреваемых.
Сам хозяин "Смарта" оказался предпринимателем. Он говорит, что врагов не имеет.
Ранее сообщалось, что в Киеве рухнула крыша жилого дома, а также в Одессе загорелась психиатрическая больница.
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