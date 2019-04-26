Дуэт ANNA MARIA, вокруг которого во время нацотбора на "Евровидение-2019" разгорелся скандал, примет участие в конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" от Украины, пишет "Униан".

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Отбор участников на "Новую волну" проводили в Москве, а сам конкурс, который раньше проходил в Юрмале, с 2015 года организовывается в российском городе Сочи. Участницы дуэта рассказали, что после "Евровидения" начали подавать заявки на международные конкурсы, где могли бы представлять Украину.

"Мы едем не на российский конкурс, а на международный! Мы едем показывать красоту украинской музыки и голоса ко всем, кто готов воспринимать и слушать", - отметили в "КП" ANNA MARIA.

Ранее сообщалось, что Ирина Билык умилила поклонников фото с маленьким сыном, а также что Камалия показала подросших дочерей.