Дуэт ANNA MARIA представит Украину на конкурсе в России [ Редактировать ]
Дуэт ANNA MARIA, вокруг которого во время нацотбора на "Евровидение-2019" разгорелся скандал, примет участие в конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" от Украины, пишет "Униан".
Отбор участников на "Новую волну" проводили в Москве, а сам конкурс, который раньше проходил в Юрмале, с 2015 года организовывается в российском городе Сочи. Участницы дуэта рассказали, что после "Евровидения" начали подавать заявки на международные конкурсы, где могли бы представлять Украину.
"Мы едем не на российский конкурс, а на международный! Мы едем показывать красоту украинской музыки и голоса ко всем, кто готов воспринимать и слушать", - отметили в "КП" ANNA MARIA.
Ранее сообщалось, что Ирина Билык умилила поклонников фото с маленьким сыном, а также что Камалия показала подросших дочерей.
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