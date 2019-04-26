Камалия показала подросших дочерей (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Камалия на своей странице в Instagram поделилась нежной фотографией своих дочерей Арабеллы и Мирабеллы. Девочки на фото позируют в светло-розовых платьях и ободках с розами.
Камалия написала: "Сегодня день дочери. Я бесконечно благодарна Богу за моих чудесных принцесс. Я желаю им счастья в их жизни".
Today is daughter's day. I cannot express how thankful I am to God that he blessed me with such amazingly beautiful princesses. I wish them all the success in their lives. Сегодня день дочери. Я бесконечно благодарна богу за моих чудесных принцесс. Я желаю им счастья в их жизни. #Arabella #Mirabella #Love
Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)
Ранее сообщалось, что Настя Каменских полностью обнажилась для видео, а также что Джонни Депп решил жениться на российской танцовщице.
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