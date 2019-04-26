Популярная украинская певица Камалия на своей странице в Instagram поделилась нежной фотографией своих дочерей Арабеллы и Мирабеллы. Девочки на фото позируют в светло-розовых платьях и ободках с розами.

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Камалия написала: "Сегодня день дочери. Я бесконечно благодарна Богу за моих чудесных принцесс. Я желаю им счастья в их жизни".

Ранее сообщалось, что Настя Каменских полностью обнажилась для видео, а также что Джонни Депп решил жениться на российской танцовщице.