По указанию ревнивого возлюбленного британскую модель Кэти Пайпер облили серной кислотой. Сам заказчик и исполнитель в настоящее время отбывают пожизненный срок, а 35-летняя женщина продолжает бороться за жизнь., передает clutch.ua.

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Когда Кэти пришла в себя она рассказывала, что чувствовала, как ее лицо испаряется. После трагедии модель почти полностью потеряла зрение в левом глазу и перенесла около 50 операций. Долгие годы она была вынуждена носить специальную маску, но, несмотря на это не утратила веру в себя и смогла преодолеть все трудности.

35-летняя Кэти может гордиться тем, что написала 6 мотивирующих книг, создала фонд помощи людям с дефектами кожи, вышла замуж, родила двоих дочерей, и исполнила главную мечту всей своей жизни - стала моделью.

Фото: clutch.ua

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