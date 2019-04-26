Знаменитую модель облили серной кислотой [ Редактировать ]
По указанию ревнивого возлюбленного британскую модель Кэти Пайпер облили серной кислотой. Сам заказчик и исполнитель в настоящее время отбывают пожизненный срок, а 35-летняя женщина продолжает бороться за жизнь., передает clutch.ua.
Когда Кэти пришла в себя она рассказывала, что чувствовала, как ее лицо испаряется. После трагедии модель почти полностью потеряла зрение в левом глазу и перенесла около 50 операций. Долгие годы она была вынуждена носить специальную маску, но, несмотря на это не утратила веру в себя и смогла преодолеть все трудности.
35-летняя Кэти может гордиться тем, что написала 6 мотивирующих книг, создала фонд помощи людям с дефектами кожи, вышла замуж, родила двоих дочерей, и исполнила главную мечту всей своей жизни - стала моделью.
Фото: clutch.ua
Ранее сообщалось, что певица Максим попала в жуткое ДТП, а также что умер знаменитый французский певец.
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