Ребенок жестоко расправился с мамой и бабушкой [ Редактировать ]
В Киеве во время семейного конфликта 15-летний подросток набросился с ножом на свою мать, а затем и на бабушку. Женщин госпитализировали с множественными ранениями головы и тела. Сейчас их состояние стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь. Злоумышленника задержали, сообщает "УНН".
"В полицию позвонил парень и сообщил, что в квартире на бульваре Дружбы Народов он ножом ударил свою мать и бабушку", - сообщили в полиции.
Правоохранители в подъезде указанного дома задержали подозреваемого. Подросток пояснил, что между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого он схватился за нож.
"В разгар словесной перепалки подросток начал наносить удары матери, а затем набросился и на бабушку. После совершенного он вызвал "скорую", а сам вышел из квартиры. Медики доставили женщин с множественными ножевыми ранениями в больницу", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Киеве Оксана Поплавская.
15-летнего парня задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Начато уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 (покушение на убийство) УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Одессе расстреляли школу во время уроков, а также что в многоэтажке взорвалась граната.
по теме
Мужчина облил бензином и поджег сожительницу
В Винницкой области мужчина во время ссоры облил бензином и поджег свою сожительницу
Ребенок получил ожоги 80% тела от удара током
В Беляевском районе Одесской области 13-летний мальчик получил сильные ожоги от поражения электротоком на крыше железнодорожного вагона
ДТП возле Мариинского парка: столкнулись три машины
В пятницу, 12 апреля в центре Киева на улице Грушевского произошло ДТП
В Киеве мужчина умер на рабочем месте
В среду, 10 апреля в Киеве на Подоле произошел трагический инцидент
Возле Дворца спорта нашли труп мужчины
В среду, 10 апреля в Днепре у Дворца спорта на улице Юрия Кондратюка прохожие заметили мужчину, который лежал на тротуаре