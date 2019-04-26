В Киеве во время семейного конфликта 15-летний подросток набросился с ножом на свою мать, а затем и на бабушку. Женщин госпитализировали с множественными ранениями головы и тела. Сейчас их состояние стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь. Злоумышленника задержали, сообщает "УНН".

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"В полицию позвонил парень и сообщил, что в квартире на бульваре Дружбы Народов он ножом ударил свою мать и бабушку", - сообщили в полиции.

Правоохранители в подъезде указанного дома задержали подозреваемого. Подросток пояснил, что между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого он схватился за нож.

"В разгар словесной перепалки подросток начал наносить удары матери, а затем набросился и на бабушку. После совершенного он вызвал "скорую", а сам вышел из квартиры. Медики доставили женщин с множественными ножевыми ранениями в больницу", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Киеве Оксана Поплавская.

15-летнего парня задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Начато уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 (покушение на убийство) УК Украины.

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