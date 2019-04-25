В Одессе вандалы шокировали сеть (фото) [ Редактировать ]
В Одессе злоумышленники отбили и похитили памятные цифры с монумента Неизвестному матросу, расположенному на Аллее Славы. Следы вандализма обнаружили в четверг, 25 апреля, работники коммунальных служб. В частности, исчезла часть надписи "1960", символизирующая дату открытия обелиска, расположенного в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.
По словам директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяны Марковой, камеры наблюдения на Аллее Славы работают, и записи с них помогут найти злоумышленников.
"Мы подадим соответствующее заявление в правоохранительные органы, - сказала Маркова. - Цифры непременно восстановим в ближайшее время. В преддверии 8 и 9 мая - памятных дат, которые будет отмечать все прогрессивное человечество, - подобные действия означают полное отсутствие нравственных принципов".
Ежегодно 10 апреля (День освобождения Одессы от фашистских захватчиков), 8 и 9 мая, когда отмечают День победы, многие горожане непременно приходят к памятнику Неизвестному матросу, возлагают цветы к подножию монумента и к могилам героев на Аллее Славы.
Раньше сообщалось о том, что вандалы в Харькове ужаснули поступком. А в Днепре активисты разрисовали стены аптеки.
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