В Одессе злоумышленники отбили и похитили памятные цифры с монумента Неизвестному матросу, расположенному на Аллее Славы. Следы вандализма обнаружили в четверг, 25 апреля, работники коммунальных служб. В частности, исчезла часть надписи "1960", символизирующая дату открытия обелиска, расположенного в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

По словам директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяны Марковой, камеры наблюдения на Аллее Славы работают, и записи с них помогут найти злоумышленников.

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"Мы подадим соответствующее заявление в правоохранительные органы, - сказала Маркова. - Цифры непременно восстановим в ближайшее время. В преддверии 8 и 9 мая - памятных дат, которые будет отмечать все прогрессивное человечество, - подобные действия означают полное отсутствие нравственных принципов".

Ежегодно 10 апреля (День освобождения Одессы от фашистских захватчиков), 8 и 9 мая, когда отмечают День победы, многие горожане непременно приходят к памятнику Неизвестному матросу, возлагают цветы к подножию монумента и к могилам героев на Аллее Славы.

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