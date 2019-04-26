В четверг, 25 апреля в многоэтажке под Одессой прогремел взрыв. На место прибыли правоохранители и взрывотехники, которые установили, что разорвалась граната Ф-1, передает 24tv.ua.

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От взрыва пострадал 57-летний владелец квартиры. Мужчину госпитализировали с травмами и в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение взрывчатки. На месте происшествия изъяли осколки, фрагменты и части гранаты.

"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв. Было установлено, что источником взрыва стала граната Ф-1. По данному факту Измаильским отделом полиции начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина во время ссоры бросил гранату в товарища, а также что под Донецком у мужчины в руках взорвалась граната.