Пятница, 26 апреля, стала последним днем выпуска самых крупных валюты банкнот достоинством 500 евро. Об этом сообщает DW.

Решение о постепенном выводе банкнот из обращения было принято ЕЦБ еще в 2016 году, и в январе 2019 года ЦБ большинства стран еврозоны (17 из 19) прекратили их выпуск.

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При этом Центробанки Германии и Австрии по специальному разрешению продолжали печатать такие банкноты вплоть до 26 апреля.

С 27 апреля новые банкноты в 500 евро выпускаться не будут, говорится на сайте ЦБ Австрии. Член правления Немецкого федерального банка Йоханнес Беерман также подтвердил прекращение выпуска самых крупных евробанкнот.

Раньше сообщалось о том, что в Украине появится новая банкнота.