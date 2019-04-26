США выходит из международного договора о торговле оружием [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами. Об этом сообщает Reuters.
Трамп, выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе, заявил, что "отзывает свою подпись" под договором.
Трамп заявил, что в ближайшее время Организация Объединенных Наций получит официальное уведомление о выходе.
Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 государствами, в том числе Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Швецией и другими. США договор подписали, но не ратифицировали.
Текст договора большинством голосов на Генассамблее ООН в 2013 году. Проект поддержали 154 из 193 государств-членов ООН.
Договор призван регулировать международную торговлю обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями. Он вступил в силу 24 декабря 2014 года.
Ранее президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили "украинский вопрос".
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