В субботу, 27 апреля, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования России 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook

В районе Новоселовки Вторая боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи города Красногоровка - из ручных противотанковых гранатометов.

Также вблизи населенных пунктов Широкине и Лебединское боевики дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Луганское боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, что международное сообщество осудило решение президента России Владимира Путина о выдаче паспортов. Так, Совбез ООН созвал экстренное заседание из-за выдачи российских паспортов на Донбассе. В свою очередь в Госдепе США сделали резкое заявление по этому вопросу