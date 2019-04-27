Щоб Чорнобильська катастрофа не повторилася, бельгійці вимагають закрити майже всі ядерні реактори у своїй країні. До річниці аварії на ЧАЕС вони влаштували акцію протесту. Чому така стурбованість знає Олена Абрамович.

Фото пусток із Чорнобиля та вибухів Фукусіми такі ілюстрації принесли на демонстрацію антиядерні активісти. Акцію влаштували під офісом найбільшої в Бельгії компанії-оператора ядерних електростанції - "Електрабель". Гудок сирени і радіація скошує всіх на смерть.

Серед двох сотень учасників протесту бельгійський актор і режисер Булі Ланнерс. Лауреат Каннського кінофестивалю 2011 року, переможець національних бельгійських конкурсів. Участь у виступах на захист довкілля для тутешньої інтелігенції - справа честі.

"Ми зійшлися сьогодні, щоб згадати річницю Чорнобильської катастрофи. Чому під штаб-квартиру "Електрабель"? Щоб закликати керівників компанії закрити 5 найпроблематичніших і найнебезпечніших реакторів у Бельгії. Це важливо також, зважаючи на кліматичні протести ядерна енергетика збільшує викиди вуглецю в атмосферу. А ще є проблема ядерних відходів і досі ніхто не знає, як їх утилізувати", - говорить Булі Ланнерс, бельгійський актор і режисер, активіст.

Узяли участь у демонстрації також іноземці. Якщо лихо станеться в маленькій Бельгії, неодмінно зачепить усіх сусідів, пояснює підприємець із німецького Ахена, що на кордоні з Бельгією.

"Нас хвилює Ахен, він надто близько. Бельгійські атомні енергостанції лише за 65 та 120 кілометрів. І, звісно, є ще станції у Франції та Німеччині. Переконаний: їх усі треба закрити, вони надто старі й у поганому стані, тому становлять неконтрольовану загрозу", - говорить Мішель Рабалт німець, учасник протесту.

Ще у 2013 в платформах, на яких стоять два із семи ядерних реакторів Бельгії, виявили тріщини. Їх роботу тимчасово зупинили, але згодом експертна комісія дала дозвіл на відновлення. Остаточно закрити проблемні реактори влада планувала в 2015. Натомість термін їх експлуатації продовжила ще на 10 років.

Зараз бельгійцям обіцяють закрити всі сім реакторів до 2025 року. Та як це зробити, досі не вирішили, адже ядерна енергетика генерує половину електроенергії країни.