Щонайменше три десятки людей загинули та 13 зникли безвісти внаслідок повеней і зсувів на індонезійському острові Суматра.

Їх викликали потужні тропічні зливи, які не припинялися кілька днів поспіль. Річки повиходили з берегів та підтопили навколишні селища. З зони лиха довелося евакуювати щонайменше 12 тисяч жителів. Та зливи не припиняються.

Рятувальники прогнозують нові зсуви ґрунту та подальше підвищення рівня води.