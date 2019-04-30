У Черкасах Великдень відзначили масштабними святкуваннями [ Редактировать ]
У Черкасах на Великодні свята вирішили відродити стародавні слов'янські традиції. Світлий тиждень, як і багато століть тому, місто зустріло кривим танцем, веснянками і навіть масовим обливанням водою. Станіслав Кухарчук усе бачив.
Таких масштабних святкувань Великодня у Черкасах вже давно не було. На центральній площі міста зібралися сотні людей. Гуляли, співали і разом пустилися у стародавній обрядовий танок.
"Кривий танець" стародавні слов'яни виконували під час веснянок, аби розбурхати сили природи. Вже за часів християнства саме з "Кривого танцю" починався Світлий тиждень після Великодня. Але ця традиція з часом забулася і ось тепер знову починає відроджуватись. Олексій зізнається, раніше ніколи й не чув про цей обряд. Але взяв у ньому участь, а вдома обов'язково прочитає про його історію і дворічному синові розповість.
"Традиції - це є невід'ємна частина нашого життя: бабусі, дідусі, батьки - всі дотримувалися традицій і Святик, скажи - і я буду дотримуватись традицій!", - говорить Олексій Лисенко, житель Черкас.
З виконання веснянок та "кривого танцю" у слов'ян обов'язково починався поливаний понеділок. В дохристиянську епоху наші пращури наділяли воду чудодійними властивостями. святкування в Черкасах теж без водних баталій не обійшлися. На Соборній площі підготували величезні чани, а водій Микола привіз цілу цистерну аби поповнювати "боєзапас" учасників.
"Чотири з половиною куба. Аби було тепло - вода б уся пішла", - говорить Микола Зеленський, працівник водоканалу.
Микола ніби у "воду дивився". Через прохолодний вітер та хмари з двохсот бажаючих, обливатися зважилися хіба з десяток учасників…та й ті - переважно школярі.
12-річний Микита за кілька хвилин боїв - мокрий до нитки. Про історію "поливаного понеділка" хлопець знає небагато, але в це веселе дійство вкладає свій сакральний зміст.
"Щоб посвятить там паски, яйця і себе", - говорить Микита, мешканець Черкас.
Освятилися чи ні, а от замерзли учасники нівроку. Та на щастя всіх постраждалих у водних баталіях в приміщенні мерії чекали теплі ковдри і гарячий чай.
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