Щонайменше три десятки людей загинули та 13 зникли безвісти внаслідок повеней і зсувів на індонезійському острові Суматра. Їх викликали потужні тропічні зливи, які не припинялися кілька днів поспіль.

Річки повиходили з берегів та підтопили навколишні селища. З зони лиха довелося евакуювати щонайменше 12 тисяч жителів. Та зливи - не припиняються.

Рятувальники прогнозують нові зсуви ґрунту та подальше підвищення рівня води.