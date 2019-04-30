Повені на Суматрі: рятувальники прогнозують нові зсуви ґрунту [ Редактировать ]
Щонайменше три десятки людей загинули та 13 зникли безвісти внаслідок повеней і зсувів на індонезійському острові Суматра. Їх викликали потужні тропічні зливи, які не припинялися кілька днів поспіль.
Річки повиходили з берегів та підтопили навколишні селища. З зони лиха довелося евакуювати щонайменше 12 тисяч жителів. Та зливи - не припиняються.
Рятувальники прогнозують нові зсуви ґрунту та подальше підвищення рівня води.
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