Румунією пронісся потужний торнадо [ Редактировать ]
Південним сходом Румунії пронісся потужний торнадо. Фото та відео рідкісного для країни природного явища очевидці активно публікували в соцмережах.
Відомо, що стихія не минула безслідно: у селищі Дражна щонайменше 10 будинків лишилися без дахів.
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