В Госдепартаменте США призвали все стороны, включая Россию и Сирийский режим, воздерживаться от военных нападений и прекратить эскалацию в Сирии, а также разрешить неограниченный гуманитарный доступ, сообщает "Новое время".

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"США обеспокоены эскалацией насилия в Идлибе и северной Хаме. Авиаудары России и режима (Асада - ред.), что продолжаются, а также нападения Хаят Тахрир аль-Шам и других групп, связанных с Аль-Каидой в Сирии, продолжают дестабилизировать регион, ухудшать уже катастрофическую гуманитарную ситуацию, ведут к десяткам смертей и ранений гражданских лиц, многие из которых - дети ", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Ранее сообщалось, что в ЕС сделали заявление по Венесуэле, а также что США вводят новые санкции против Венесуэлы.