В индийском штате Махараштра в среду, 1 мая, на взрывном устройстве подорвался грузовик с военными. По меньшей мере, 15 бойцов военизированной полиции погибли, передает korrespondent.net.

Читайте также Война на Донбассе: боевики несут потери

По информации издания The Times of India, инцидент произошел в округе Гадчироли, в котором активно действуют группировки маоистов. В этом же округе в среду маоисты подожгли несколько автомобилей и единиц дорожной техники, принадлежащих компании, которая строит там шоссе.

Ранее сообщалось, что боевики бьют из гранатометов по украинским военным, а также что украинские силы несут потери.