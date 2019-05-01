В Индии подорвали военный грузовик, есть жертвы [ Редактировать ]
В индийском штате Махараштра в среду, 1 мая, на взрывном устройстве подорвался грузовик с военными. По меньшей мере, 15 бойцов военизированной полиции погибли, передает korrespondent.net.
По информации издания The Times of India, инцидент произошел в округе Гадчироли, в котором активно действуют группировки маоистов. В этом же округе в среду маоисты подожгли несколько автомобилей и единиц дорожной техники, принадлежащих компании, которая строит там шоссе.
Ранее сообщалось, что боевики бьют из гранатометов по украинским военным, а также что украинские силы несут потери.
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