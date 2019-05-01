Фанаты забросали петардами вратаря (видео) [ Редактировать ]
Матч чемпионата Боливии по футболу между клубами "Стронгест" и "Хорхе Вильстерман" был прерван на время. Хозяева поля вели со счетом 2:1, поэтому фанаты гостей решили вывести из строя вратаря команды "Стронгест", забросав вратарскую площадку петардами, передает newsone.ua.
Полиция быстро выявила и арестовала хулиганов. А вратарь "Стронгеста" Даниэль Вака после матча вынужден был обратиться к врачам. Но последние минуты матча доиграл и помог своей команде удержать победный счет 2:1.
Ранее сообщалось, что Ломаченко рассказал жуткие детали травмы, а также что в Турции разбился автобус с футбольным клубом "Аланьяспор".
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