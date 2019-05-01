З посольства Еквадору в британську тюрму. Суд у Лондоні постановив ув'язнити Джуліана Ассанжа. За що і скільки дали засновнику Wikileaks ? Знає Ірина Іванова.

Білий "мінівен" заїжджає на територію королівського суду в лондонському районі Саутварк. Такі тепер прогулянки у Джуліана Ассанджа. Журналіст, засновник сайту, що розкривав державні таємниці Сполучених Штатів, сім років ховався від правосуддя в посольстві Еквадору в британській столиці. На початку квітня суд Еквадору скасував рішення про надання притулку втікачеві. Тепер його доля в руках британської влади.

"Звільніть Джуліана Ассанжа! Звільніть Джуліана Ассанжа!".

Сім років тому цього австралійського журналіста вже затримували в Лондоні. І відпустили під заставу. Ассанж утік, і сховався на території дипломатичної місії Еквадору в Лондоні. За це порушення сьогодні британський суд постановив ув'язнити його на 50 тижнів.

"Це обурливе рішення, воно не вселяє віри в судову систему Великої Британії. Термін ув'язнення скоротили лише на два тижні від максимального", - говорить Крістінн Графнссон, головний редактор сайту Wikileaks.

47-річний фігурант справи теж шкодує з приводу такого рішення суду. У листі, який він передав через свого адвоката, Ассанж пояснює: за тих обставин, у 2012, не міг діяти інакше. Британці затримали його на вимогу Швеції. Там проти нього відкрили кримінальне провадження, нібито за зґвалтування. Та ще більше на Ассанжа чекають у Штатах, де йому інкримінують розкриття державної таємниці.

"Ця справа загрожує Ассанжу екстрадицією в США. Ми невтомно повторюємо: такий ризик нависає з 2010. І ось зі Штатів надійшов попередній запит передати їм інтернет-журналіста. Тепер ми всі зусилля спрямуємо на те, щоб його оскаржити", - говорить Дженніфер Робінсон, адвокат Джуліана Ассанжа.

Джуліан Ассанж заснував сайт Wikileaks 2006 року. Цей ресурс публікував таємну інформацію з анонімних джерел. Авторитетні світові видання отримали від Ассанжа близько 100 тисяч документів про війну в Афганістані та Іраку. Частина паперів стосувалася розстрілу мирних житлів. Публікації щодо цих даних спричинили масштабний міжнародний скандал. 2013 року на екрани вийшов художній фільм "П'ята влада" про проект Wikileaks. Головну роль у ньому зіграв британець Бенедикт Камбербетч.