Хуан Гуайдо закликав до загальнонаціонального страйку [ Редактировать ]
Щонайменше одна людина загинула унаслідок зіткнень на акціях протесту у Венесуелі, - про це повідомив лідер опозиції Хуан Гуайдо.
Під час виступу на мітингу у Каракасі Гуайдо оголосив новий етап боротьби з узурпацією влади - загальнонаціональний страйк. Він попередив про можливі переслідування та репресії, проте запевнив - терпіти режим Мадуро залишилося недовго.
"Ми маємо зупинити узурпацію влади, щоб відновити нашу країну. Уже очевидно, що узурпатор програв та незабаром буде повалений. Питання лише в тому, як довго ми це терпітимемо? Скільки ще потрібно чекати свободи? Коли відновлять електро- та водопостачання? Скільком людям ще знадобиться пожертвувати собою заради демократії та щастя?", - наголосив Хуан Гуайдо, лідер опозиції.
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