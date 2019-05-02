Не минулося без арештів і в Росії. Після першотравневих мітингів до відділків поліції потрапили понад 120 людей.

За інформацією правозахисників, більш як половина з них - у Санкт-Петербурзі. Там на демонстрацію вийшли і прихильники влади, і активісти з антипутінськими гаслами. Коли почалися затримання - опозиційна колона зупинилася на знак протесту. Через це мітингувальників звинуватили у провокаціях, координаторів схопили силовики.

Затримали людей на схожих акціях ще у восьми містах.