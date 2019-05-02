На Донбасі бойовики прикриваються цивільним населенням

Плани дипломатів про припинення вогню на Великдень не вдалося реалізувати через позицію Росії - там не гарантували, що бойовики припинять стріляти. А ще - діють давно перевіреними методами провокацій та дезінформації