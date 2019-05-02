Бойовики застосували на Донбасі великокаліберні міномети [ Редактировать ]
Двох українських бійців поранено на Донбасі минулої доби.
За інформацією штабу об'єднаних сил на 18 годину ворог шість разів порушував режим тиші. Бойовики вели вогонь із мінометів забороненого калібру поблизу селища Піски. Також окупанти обстрілювали позиції наших захисників біля Новотроїцького, Миколаївки та Гранітного.
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