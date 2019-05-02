Неспокійно минула доба і на Приазов'ї. Наш кореспондент Ігор Левенок побував у Широкиному. Його репортаж - далі.

Понівечене і мертве. Широкине - селище на узбережжі Азовського моря. До війни тут був популярний курорт. Зараз тут не залишилося жодного мирного жителя. У рідкісні моменти тиші руїни тривожить морський вітер.

Понад чотири роки на цій ділянці фронту тривають активні бойові дії. Українські військові вибили окупантів із селища, та воно й досі залишається однією з найгарячіших точок цієї війни. І зараз, під час "великоднього перемир'я", тут не спокійно.

"Это похоже больше на подствольник, либо РПГ".

На тутешніх позиціях ворогові чинять спротив наші десантники. Кажуть, на тому боці днями відбулася чергова ротація найманців, - тож вони пристрілюються.

"Перемирия здесь нет никакого, то есть, мы не стреляем, а они стреляют. Вчера под вечер начали стрелять, стрелкотня и работали их минометы", - розповідає Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України.

Окрім мінометів, окупанти застосовують ще й великокаліберну артилерію. Бійці кажуть - чого тільки сюди не "прилітало".

"Явно, це не міна, це ж снаряд, так снаряд".

У селищі нема жодної уцілілої споруди. Місцева школа розбомблена.

Натрапити на смертоносний сюрприз можна скрізь. Військові розповідають - днями сюди прилетіло кілька ворожих мін.

Широкинська школа. Колись у цих класах вчилися діти. Зараз моторошна картина. Скрізь самі руїни. Неймовірно, але тут іще збереглися класні журнали. Дев'ятий клас. Історія України, останній урок відбувся 7 лютого 2015 року.

Наші солдати пояснюють - ворог не тільки обстрілює позиції і селище. Не рідко групи супротивника роблять вилазки. І нещодавно бійці стикнулися з однією.

"Отсекли, но они ушли. Видно было, что ребята подготовленные, профессионалы - ушли быстро и сюда так близко подойти не так уж легко", - розповідає позивний "Яша", військовослужбовець Збройних сил України.

Бійці запевняють, поки вони тут - жодного метра української землі ворогові не дістанеться.