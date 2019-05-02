В Одесі посилюють заходи безпеки [ Редактировать ]
2500 правоохоронців забезпечуватимуть сьогодні порядок в Одесі. Через жалобні акції у місті посилюють заходи безпеки.
Як повідомляють поліцейські, на Куликове поле та Соборну площу пускатимуть через рамки метало-детекторів. На в'їзді до міста ретельно перевіряють автівки.
Нагадаємо, трагедія в Будинку профспілок Одеси сталася 5 років тому. У пожежі та внаслідок вуличних заворушень тоді загинули 48 людей. Винуватців і досі не покарано.
"Залучаємо до забезпечення правопорядку 2500 особового складу - з області - Національна поліція. Крім того, 650 осіб Нацгвардії України, які вже прибули до міста Одеси і теж готові до виконання завдань, пов'язаних з безпекою. Крім того, всі підрозділи, всі служби НП - починаючи з оперативних служб - вибухотехніки, патрульні, групи швидкого реагування", - зазначив Сергій Яровий, перший заступник міністра внутрішніх справ України.
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